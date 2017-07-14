У Львові перехрестя вул. Личаківська-Мечникова для руху транспорту відкриють з 25 липня

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», у Львові до 15 липня на перехресті вул. Личаківська-Мечникова завершать основні роботи з капітального ремонту дороги, для проїзду транспорту перехрестя відкриють з 25 липня.

«До 15 липня ми завершимо усі ремонтні роботи на перехресті вул. Личаківська-Мечникова. Однак, відкриємо перехрестя для проїзду транспорту трохи пізніше, орієнтовно з 25 липня. Оскільки на цьому перехресті викладена бруківка, то необхідно 7 днів, щоб вона відстоялася», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

Як повідомлялося, з 25 березня розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Триватимуть роботи 8 місяців. Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і ремонт усіх комунікацій, зокрема колектора.

Ремонт дороги здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Коти до вул. Пасічної.

Зараз основні роботи зосередженні на перехресті вул. Личаківської і Мечникова. Тут замінено 30 м колектора, діаметром 1200 мм, який знаходився на глибині 7,5 м.