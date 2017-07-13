У Львові перекриють рух транспорту на вул. Чернівецькій

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради 14 липня, з 09.00 год. і до 20.00 год. 22 липня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Чернівецькій.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Чернівецькій зумовлене проведенням капітального ремонту дороги. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор».

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочалися з 12 травня і триватимуть до 1 вересня.

На час реконструкції вул. Чернівецької кінцевою зупинкою трамваїв № 1, 6 та 9 є зупинка «Приміський вокзал».