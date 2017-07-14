У Львові перед приїздом Порошенка на бронетанковий завод, НАБУ затримала директора

У п’ятницю, 14 липня, зранку працівники Національного антикорупційного бюро України затримали директора львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка.

Цю інформацією повідомила речниця підприємства Ірина Микольців, передає Zaxid.net.

«Можу лише сказати, що працівники НАБУ затримали директора нашого підприємства Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка. Ні причин затриманні, ні інших деталей наразі не знаю», – сказала Ірина Микольців.

Наразі у прес-службі НАБУ не повідомляють ніякої інформації сприводу цього. Відоми лише, що затриманих доставили до Львівського територіального управління Антикорупційного бюро України.

За попередньою інформацією, причина затримання – корупція та розкрадання державного майна.

Додамо, що 14 липня президент України Петро Порошенко в межах робочого візиту до Львова повинен відвідати бронетанковий завод.