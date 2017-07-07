У Львові онлайн запис у ЦНАП на виготовлення біометричних паспортів відновлять 15 липня

Протягом останніх місяців, у зв’язку з безвізовим режимом з ЄС, мешканці масово звертаються за виготовленням біометричних паспортів до Центрів надання адміністративних послуг Львова. Тому виникають ситуації, що офіси перевантажені відвідувачами.

Як інформують в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, запис через сайт вже розписано до 15 липня включно, тому його відновлять з 15 липня на два тижні, і в такому режимі запис на цю послугу триватиме найближчим часом. Мешканців просять з розумінням поставитись до ситуації, адже ту кількість людей, які хочуть виготовити паспорт зараз, ЦНАПи технічно і фізично обслужити не можуть.

Послуга оформлення паспортів вимагає спеціально облаштованих робочих місць зі спеціальним програмним забезпеченням та обладнанням. Зараз у ЦНАПах Львова діє по дві робочі станції. Облаштувати додаткові робочі станції не можуть, бо для облаштування одного робочого місця потрібно орієнтовно 400 тис. грн.

Як пояснює директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик, є розрахунковий час, протягом якого ведеться прийом одного клієнта. Він триває від 10 до 20 хвилин, і за цей час скануються документи, вносяться персональні дані, відбувається фотографування клієнта і зняття біометричних даних.

«Ми розрахували, скільки людей може бути записано в кожен ЦНАП на дві робочі станції, враховуючи період дня і завантаженість. Так, на 1 день електронно на прийом можуть записатися близько 16 людей. Також видаємо ще близько 16 талончиків на кожен ЦНАП для живої черги для тих, хто не має можливості записатися в електронній черзі. Проте видача готових паспортів відбувається постійно, і тут немає жодних обмежень», – розповідає Валентина Бартошик.

Працівник, який приймає клієнтів на оформлення паспортів, працює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами.

«Коли ми відкриваємо електронний запис, то розуміємо, що послуга на оформлення паспортів одразу ж розписана за декілька годин, на відміну від інших послуг, на які попередній запис залишається актуальним. Тому враховуючи те, що цілий місяць був розписаний за декілька годин, ми відкрили електронний запис на 15 днів, і, знову ж таки, всі місця у всіх п’ятьох офісах за декілька годин були зайняті. Тому 15 липня ми знову відкриємо запис на 2 тижні, бо це найбільш реально: людям, яким терміново потрібні паспорти – вони записалися, і точно прийшли. Як буде далі – побачимо», – пояснює Валентина Бартошик.

За її словами, ажіотаж з оформленням паспортів такий, бо перевищує технічні можливості робочих станцій, адже окрім попереднього запису є ще жива черга, прийом документів та видача результатів адміністративних послуг здійснюється на цих же робочих станціях.

«Потреба є, ми її бачимо і аналізуємо, розуміємо, що повинні надавати однакові умови для всіх, але прошу людей врахувати, що зараз ажіотаж надзвичайно великий, і це по всіх структурах, по всіх ЦНАПах в Україні. Тому якщо немає нагальної потреби – почекайте, коли пройде період літніх відпусток», – додала Валентина Бартошик.

Нагадаємо, для того, щоб замовити візит у ЦНАП, який відбувається через сайт ЛМР, необхідно зайти через попередній запис, ввести свої персональні дані, обрати час і назву послуги.