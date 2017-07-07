У Львові на вихідні прогнозують грози

Як прогнозує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, ввечері 7 липня зі збереженням впродовж доби 8 липня, у Львові та Львівській області очікуються місцями грози, град, шквали 15 – 20м/с. Вночі та вранці 8 липня подекуди сильний дощ.

Так, 8 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі, вночі та вранці місцями сильні. Подекуди грози, град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями шквали 15 – 20м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 18 – 23° тепла.

9 липня очікується вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

10 липня: синоптики прогнозують без істотних опадів, лише ввечері короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, вночі 2 – 5 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 27 – 32° тепла.