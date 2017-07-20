У Львові на вихідні прогнозують грози і град

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 21 липня в другій половині доби – гроза, під час грози шквал 15 – 20 м/с, град. Температура повітря вночі 14 – 16°, вдень 30 – 32° тепла.

22 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі, грозу, подекуди град. Вітер західний, 5 – 10 м/с, місцями пориви, в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 16 – 21°, вдень 28 – 33° тепла.

23 липня очікуються вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, гроза, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 15 – 20°, вдень 25 – 30° тепла.