У Львові на вихідні прогнозують дощову погоду

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології, 14 липня по місту Львову збережуться місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Без опадів, температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 19 – 21° тепла.

15 липня синоптики прогнозують вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

16 липня очікуються місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 19 – 24° тепла.