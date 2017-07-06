У Львові молодик облаштував тайник боєприпасів у міському парку

У Львові співробітники СБУ, в ході здійснення заходів із протидії незаконному обігу зброї, отримали інформацію про можливе зберігання одним із мешканців Львова засобів ураження.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, із 22-річним львів’янином було проведено роз’яснювальну роботу, за результатами якої останній добровільно вказав місце, де були приховані гранати.

5 липня слідчо-оперативна група та вибухотехніки у тайнику, який знаходився у лісопарковій зоні у Шевченківському районі Львова неподалік вул. Омеляна Ковча, виявили та вилучили 9 гранат «Ф1» та 9 армійських запалів УЗРГМ.

Вилучені предмети скеровані на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.