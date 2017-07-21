У Львові мерія дозволила будівництво ІТ-парку з 22-поверховим хмарочосом

Виконавчий комітет Львівської міськради 21 липня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво першої черги ІТ-парку на розі вул. Стрийської та Чмоли.

Як повідомляє Zaxid.net, згідно з рішенням, ТОВ «Девелопленд Груп» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво двоповерхового торгово-розважального центру, семиповерхового готелю та офісних будівель висотою 12 та 22 поверхи. У рішенні зазначається також, що максимальну висоту будівель забудовник має погодити з львівським аеропортом.

Нагадаємо, львівський ІТ-кластер планує будівництво масштабного ІТ-парку площею 10 га на розі вул. Стрийської – Чмоли. За інформацією на сайті ІТ-кластеру, в комплексі будуть нові офіси класу А (найпрестижніший клас офісів), сучасні лабораторії для студентів ІТ-спеціальностей, конференц-зали, готелі та апартаменти під оренду, торговий центр, гастрономічні та спортивні зони. Орендувати площі в ІТ-парку планують низка великих компаній: Soft Serve, N-iX, Global Logic, Intellias, Perfectial.