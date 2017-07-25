У Львові горів інструментальний завод

На вулиці Замарстинівській у Львові сталася масштабна пожежа. Фото та відео від очевидців викладено офіційний сайтом громадського об’єднання “Варта1″.

Як стало відомо, палають приміщення інструментального заводу.

На місці пожежі працюють рятувальники – вже щонайменше 4 пожежні підрозділи.

Як видно на світлинах, над заводом у небо здіймається високий стовп густого чорного диму, який видно з різних районів міста.

Підприємство займається виготовленням інструментів, а також обробкою та нанесенням покриття на метали.

У соцмережах львів’яни висловлюють припущення, що завод підпалили навмисно, щоб звести на його місці житловий комплекс.