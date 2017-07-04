У Львові до кінця серпня перекрито рух транспорту на частині вул. Тракт Глинянський

У Львові перекрито рух транспортних засобів на частині вул. Тракт Глинянський.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, від сьогодні, 4 липня, з 09.00 і до 20.00 31 серпня, буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський (від вул. Христофора Колумба до вул. Дубової).

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський (від вул. Христофора Колумба до вул. Дубової) зумовлене проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Роботи виконує ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».