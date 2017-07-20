У Львові ціни на новобудови впали до мінімуму

За останній рік зафіксована найнижча середня вартість квадратного метра нерухомості в новобудовах Львова. За якою ціною зараз можна придбати квартиру в новому будинку, покаже статистика ЛУН.ua. Середня вартість квадратного метра у львівських новобудовах впала до мінімальної за останній рік відмітки.

Про це свідчить свіжа статистика порталу «ЛУН.ua Новобудови Львова».

Як відзначають аналітики компанії ЛУН.ua, у червні забудовники пропонували вартість квадратного метра на рівні 16 000 грн. Точно такий найнижчий показник в останнє був зафіксований в серпні минулого року. Як змінювалися ціни на первинне житло на львівському ринку нерухомості, можна оцінити завдяки статистиці та інфографіці порталу novostroyki.lun.ua.

Актуальні ціни на новобудови Львова

«Завдяки регулярній перевірці цін на всі новобудови нашого каталогу ми можемо скласти статистику й поділитися нею з потенційними покупцями нерухомості», – зазначає Анна Гребнева, головний редактор проектів ЛУН.ua та експерт-аналітик у сфері нерухомості України.

«Якщо на початку року спостерігалося значне підвищення середньої вартості квадратного метра – до 17 000 грн., то в червні ціна впала до мінімальної за рік відмітки – 16 000 грн. Така ж вартість була зафіксована в липні й серпні минулого року», – додала Анна Гребнева.

Мінімальна вартість квадратного метра в гривнях на новобудови Львова також продовжує зменшуватись. Щ е в січні забудовники реалізували квартири мінімум за 12 200 грн. за кв. метр. Починаючи з середини весни, ціни пішли вниз: квітень – 11 900, травень – 11 500, червень – 11 400.

З доларовими цінами ситуація теж виглядає досить оптимістично. Рік тому забудовники реалізували житлову нерухомість в середньому по 650 доларів за квадратний метр. У кінці осені спостерігалося деяке підвищення доларової вартості, а з початком цього року ціни стабільно падали й лише в травні трішки виросли. Усього за рік вартість 1 м² зменшилася на 6,2%. Зараз купити житло в новобудові можна в середньому за 610 доларів за кв. м. Мінімальна ж ціна за період з лютого по червень взагалі не змінилася і становить 440 доларів/кв. м.

Де у Львові найдешевше й найдорожче житло в новобудовах

Найнижча середня вартість квадратного метра в новобудовах – у Сихівському районі. У червні цього року вона зафіксована на відмітці 14 600 грн. Найдорожча первинна нерухомість традиційно розташована в центрі міста, у Галицькому районі. Тут забудовники реалізують житло за середньою ціною 28 700 грн/кв. м.

Як змінилася вартість квартир у липні, можна дізнатися зовсім скоро, переглянувши свіжу статистику на ЛУН.ua. Нагадаємо, що novostroyki.lun.ua – найбільший в Україні каталог первинної нерухомості.

За матеріалами Zaxid.net