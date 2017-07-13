У Львові буревій повалив дерева, пошкоджено автомобіль та лінії електропередач

У Львові сьогодні через сильні пориви вітру впало 4 дерева.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, через сильні пориви вітру сьогодні впало 4 дерева, одне з яких пошкодило машину. По інших адресах – пошкоджень нема.

«У Залізничному районі одне дерево впало на машину на вул. Петлюри, 2. Ще одне дерево впало на газон, але нічого не пошкоджено. Маємо багато скарг на пошкодження ліній електропередач», – розповіла голова Залізничної рай адміністрації Галина Гладяк.

«У Личаківському районі негода повалила одне дерево на вулиці Личаківській, 183», – повідомили у Личаківській районній адміністрації.

У Галицькому районі на вулиці Мушака, 48 через негоду впало дерево. Ніхто не постраждав.