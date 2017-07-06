У чотирьох храмах Львова завтра відзначатимуть празник Різдва Івана Хрестителя

Християни східного обряду 7 липня святкують Різдво Івана Хрестителя – одного з найвеличніших ізраїльських пророків. Саме він не тільки проповідував прихід Месії, а мав можливість особисто зустріти й охрестити Його.
Як повідомляє ресурс «Духовна велич Львова», престольний празник 7 липня Різдва св. Івана Хрестителя святкують чотири львівські храми
УГКЦ
Храм Різдва Івана Хрестителя (вул. Л. Кобилиці, 31)
Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Опісля відбудеться освячення наріжного каменю фундаменту нової церкви після, яке очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.
Храм Святого Івана Хрестителя (вул. Ужгородська, 1)
Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.
УПЦ КП
Храм Різдва чесного славного пророка, Предтечі та хрестителя Господнього Іоана (вул. Пекарська, 52)
Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Привезуть частинку святих мощей пророка Іоана Хрестителя.
УАПЦ
Храм Різдва Іоана Хрестителя (вул. Пасічна, 91)
Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.