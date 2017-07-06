У чотирьох храмах Львова завтра відзначатимуть празник Різдва Івана Хрестителя

Християни східного обряду 7 липня святкують Різдво Івана Хрестителя – одного з найвеличніших ізраїльських пророків. Саме він не тільки проповідував прихід Месії, а мав можливість особисто зустріти й охрестити Його.

Як повідомляє ресурс «Духовна велич Львова», престольний празник 7 липня Різдва св. Івана Хрестителя святкують чотири львівські храми

УГКЦ

Храм Різдва Івана Хрестителя (вул. Л. Кобилиці, 31)

Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Опісля відбудеться освячення наріжного каменю фундаменту нової церкви після, яке очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

Храм Святого Івана Хрестителя (вул. Ужгородська, 1)

Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

УПЦ КП

Храм Різдва чесного славного пророка, Предтечі та хрестителя Господнього Іоана (вул. Пекарська, 52)

Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Привезуть частинку святих мощей пророка Іоана Хрестителя.

УАПЦ

Храм Різдва Іоана Хрестителя (вул. Пасічна, 91)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.