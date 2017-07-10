У центрі Львова працівник прокату дитячих машинок розбив автомобіль муніципальної дружини

У Львові біля Оперного театру 9 липня стався конфлікт між власником нелегальних дитячих автомобілів і «Муніципальною дружиною». Внаслідок сутички один з найманих працівників, який здавав машинки в оренду, пошкодив молотком автомобіль «муніципалів».

Зазначимо, що йдеться про приватних підприємців Олену Животову і Олега Спиридонова, які попри заборону Львівської міськради здають в оренду дитячі автомобілі на просп. Свободи.

Як розповів начальник управління безпеки міста Львівської міської ради Юрій Діль, у суботу «муніципали» вилучили в підприємців один дитячий автомобіль і в неділю прийшли, щоб продовжити демонтаж нелегальних атракціонів.

Однак цього разу, за словами Діля, з одного з дворів на просп. Свободи до «муніципалів» вибіг найманий працівник підприємців, який здавав машинки в оренду. Він молотком розбив лобове скло автомобіля Chevrolet «Муніципальної дружини», а також відламав дзеркало та пошкодив двері авто. Відтак, «муніципали» затримали хулігана і викликали поліцію.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, поліція отримала виклик на просп. Свободи, 38. Патрульні, які приїхали на місце сутички, викликали «швидку», оскільки на тілі порушника були подряпини. Однак лікарі оглянули чоловіка і визначили, що подряпини він отримав раніше і госпіталізації не потребував.

«Муніципали» написали заяву до поліції про пошкодження їхнього автомобіля, натомість власник машинок написав заяву на «муніципалів» про нібито викрадення однієї з його машинок.

Додамо, що такий конфлікт між працівниками «Муніципальної дружини» і власниками машинок вже не перший. У грудні 2015 року депутати Львівської міськради прийняли ухвалу про заборону встановлення будь-яких атракціонів на площі перед Оперним театром. Після цього там демонтували дві каруселі, проте дитячим електромобілям ані правоохоронці, ані чиновники так і не змогли дати ради.

Кілька приватних підприємців продовжують здавати дитячі машинки на прокат і стверджують, що на них дія ухвали не поширюється, оскільки пункти прокату діють не на площі перед Оперою, а в під’їздах будинків на проспекті Свободи. Проте діти, батьки яких беруть на прокат електромобілі в підприємців, перетинають проїжджу частину і катаються безпосередньо біля Оперного театру.

У вересні 2016 року виконком мерії зобов’язав ЛКП «Муніципальна дружина» очистити історичний центр міста від нелегальних атракціонів та дитячих електромобілів. Після цього, у листопаді під час чергової спроби демонтажу власник машинок вкусив одного з «муніципалів».

8 червня 2017 року Львівська міськрада прийняла чергову ухвалу, якою заборонила діяльність будь-яких атракціонів в центрі міста.

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