У центрі Львова планують реконструювати Галицьку площу

У Львові планують реконструювати Галицьку площу, розташовану в центрі міста. Наразі львівські архітектори та урбаністи розробили попередню концепцію реконструкції, яка передбачає звуження проїжджої частини, розширення тротуарів та облаштування зелених зон. Запропоновану концепцію винесуть на громадські обговорення.

«Наразі є ідея, запропонована архітекторкою Ольгою Криворучко і командою Urbanideas на замовлення управління охорони історичного середовища. Поки що це не є готовий проект, це лише дослідження – автори опитали перехожих, дослідили рух пішоходів, автомобілів тощо і запропонували дуже цікаві ідеї», – розповів ZAXID.NET головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

За його словами, зараз Галицька площа хаотична і незатишна. «На площі змішались продавці квітів, МАФи, фонтан, потоки людей. Тут не комфортно нікому», – наголосив Чаплінський.

Відтак, автори концепції запропонували звузити проїжджу частину та поворот з Галицької площі на вул. Князя Романа. «Звісно, автомобілісти обурюватимуться через звуження дороги. Але насправді зараз тут все заставлено автомобілями, які паркуються, як завгодно, і ці смуги для проїзду не працюють. Фактично ми просто приберемо паркування, а смуги для проїзду залишаться такими, як і були. Паркуватися ж можна на вул. Валовій на платному паркінгу», – зазначив головний архітектор Львова.

Планується, що звуження дороги дозволить розширити тротуар на розі Галицької площі та вул. Князя Романа. «На куті з’явиться можливість посадити дерева і створити невеликий громадський простір», – додав Чаплінський.

Також концепція передбачає розширення посадкового майданчика біля зупинки громадського транспорту та облаштування смуги для громадського транспорту в напрямку з просп. Свободи на Соборну площу.

Разом з тим, головний архітектор наголосив, що це лише ідея, яку винесуть на громадські обговорення.

Коли саме реконструюватимуть Галицьку площу, наразі не відомо, проте це відбудеться не раніше наступного року.