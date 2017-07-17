У центрі Львова після пожежі без житла залишилися мешканці трьох квартир

У Львові пожежа в житловому будинку на пр. Свободи знищила три квартири в будинку № 31.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 16 липня о 15:45 надійшло повідомлення про пожежу на пр. Свободи у Львові, яка виникла на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

Пожежу було ліквідовано о 17:51 кількома підрозділами ДСНС.

Вогнем знищено дерев’яні конструкції горища на площі 270 м2, квартиру № 4 на другому поверсі, пошкоджено квартиру № 5 на другому поверсі та квартиру № 8 на третьому поверсі.

Причини пожежі – з’ясовуються.

Як повідомили в Галицькій районній адміністрації Львова, сьогодні розпочинають роботи з розчищення приміщень, які пошкоджені внаслідок вчорашньої пожежі в житловому будинку на пр. Свободи, 31. Також підраховують вартість невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, зокрема – з влаштування покриття даху та заміни дерев’яних балконів будинку. Двоє власників квартир тимчасово переселені з будинку.

«Зараз підраховуємо вартість відновлювальних робіт. Паралельно розпочинаємо роботи і розчищаємо ті приміщення, які пошкоджені вогнем і водою. Допомоги потребували двоє власників квартир – одного ми відвезли до родичів, іншому надали допомогу з тимчасовим житлом у готелі при церкві Святого Михаїла на вул. Винниченка, 22. Після обстеження і встановлення вартості аварійно-відновлювальних робіт, ймовірніше, будемо звертатись з цим питанням до міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, – розповів в.о. голови Галицької рай адміністрації Андрій Зозуля.

За даними Львівської міської ради, 16 липня, близько 16.00, в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку №31 на пр. Свободи виникла пожежа. Внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яні балкони 2-го та 3-го поверхів, вся площа металевої покрівлі (а це 500 кв.м.) та світловий ліхтар над сходовою кліткою. Вогнем знищені крокви, лежні, обрешітка та пошкоджено дерев’яне міжповерхове перекриття 3-го поверху над іншою квартирою. Під час гасіння пожежі пошкоджені через залиття водою стелі та стіни в житлових квартирах частково 3-го та 2-го поверхів.

Житловий будинок №31 на пр. Свободи – пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер 1326), триповерховий (одна сходова клітка), 13-тиквартирний (зареєстровано 16 мешканців). Знаходиться в зоні середньо поверхової рядової забудови в межах центральної частини міста, цегляний до 1910 року забудови з підвалом під усім будинком, покрівля шатрова двосхила з металевим покриттям, площею до 500 кв.м. та світловим ліхтарем над сходовою кліткою, дерев’яними балконами загального користування.

Проспект Свободи – центральна вулиця Львова, одна з найкрасивіших і найпрестижніших в місті, епіцентр ділового і культурного життя.