У центрі Львова грабіжник відібрав у водія трамваю проїзні квитки на понад півтори тисячі гривень

У Львові невідомий пограбував перехожого на проспекті В.Чорновола біля готелю «Львів», відібравши рюкзак в якому були проїзні квитки на суму понад півтори тисячі гривень.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, 9 липня, близько 23.40, до чоловіка, який проходив неподалік готелю підбіг невідомий і вирвав з рук рюкзак в якому були особисті речі та документи, а також проїзні квитки на проїзд в електротранспорті (трамвай, тролейбус) на суму понад півтори тисячі гривень. Грабіжник втік, його зараз розшукує поліція. Жертвою нападника став працівник ЛКП «Львівелектротранс», водій трамваю.