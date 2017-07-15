Суперкубок України: “Шахтар” переміг “Динамо”

В Одесі на стадіоні “Чорноморець” відбувся матч за Суперкубок України, який відкрив футбольний сезон в нашій країні.

Чемпіон і володар Кубка України минулого сезону донецький “Шахтар” додав до своїх трофеїв 2017 року ще один, обігравши “Динамо” – 2:0.

Донеччани провели швидкий гол: вже на 8-й хвилині багатоступенева атака в їх виконанні завершилася взяттям воріт, яке записав на свій рахунок Факундо Феррейра.

Найгостріші моменти у “Динамо” мали Мбокані і Гармаш, але удару першого не вистачило точності, а другому завадив відзначитися П’ятов. Другий тайм розпочався з ще одного гола “Шахтаря” – Факундо Феррейра зробив дубль. Після цього на авансцену вийшли динамівські фанати, які закидали зі своїх секторів поле димовими шашками, одна з них відправила в легкий нокдаун донеччанина Тайсона.

Арбітр Костянтин Труханов кілька разів зупиняв зустріч у другому таймі. Що стосується ігрових моментів, то “Динамо”, яке проводило перший матч під керівництвом Олександра Хацкевича, так і не висунуло серйозних аргументів для того, щоб зіграти хоча б на рівних з принциповим суперником.

“Шахтар” увосьме у своїй історії виграв Суперкубок і збільшив відрив від “Динамо” у протистоянні в цьому турнірі (у киян – шість трофеїв).