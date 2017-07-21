Суд визнав винним у самовільному будівництві ЖК «Хмельницький парк» у Львові керівника ОСББ

Личаківський районний суд Львова визнав 31-річного Сергія Кудрицького винним у тому, що він самовільно зайняв земельну ділянку у Львові площею 1,885 га та самовільно збудував на ній житловий комплекс «Хмельницький парк» на вул. Хмельницького, 230а.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок суду.

Згідно з вироком, суд погодився затвердити угоду про визнання винуватості, яку Кудрицький уклав з прокуратурою. За умовами угоди він заплатить штраф у розмірі 13,6 тис. грн. Це найнижче покарання за злочини, у скоєнні яких обвинувачували Кудрицького. Попри те, що слідство оцінило розмір шкоди, яку він завдав власникові ділянки (територіальній громаді Львова) у 451,4 тис. грн, прокуратура не вимагала від нього компенсації цієї суми.

Сергій Кудрицький з квітня 2017 року є керівником ОСББ «Панорама-Львів», яке управляє ЖК «Panorama» на вул. Околичній, 10. До цього часу він не фігурував ані серед засновників, ані серед керівників підприємств в Україні і мешкав в Городку Львівської області.

Девелопером житлового комплексу «Хмельницький парк» є ТОВ «МС Імперіал», яка також будувала ЖК «Deluxe», ЖК «Na konduktorskiy» та ЖК «Panorama».

Раніше слідство встановило причетність фірми «МС Імперіал» до незаконного будівництва ЖК «Хмельницьницький парк», і 20 лютого 2017 року Галицький районний суд Львова наклав арешт на житловий комплекс та заборонив забудовнику у будь-який спосіб розпоряджатися ним. Арешт було накладено, оскільки виявилось, що ТОВ «МС Імперіал» веде будівництво на земельній ділянці, яка йому не належить і не була надана в оренду. Підприємство також не мало дозволів на виконання будівельних робіт за адресою вул. Хмельницького, 230а.