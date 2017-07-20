Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу

Суд відсторонив директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа від посади.
Солом’янський районний суд м. Києва відсторонив директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа від займаної посади на два місяці.
Відповідне рішення у четвер оголосила суддя Світлана Кушнір, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Суд ухвалив рішення клопотання задовольнити і відсторонити Романа Тимківа від посади строком на два місяці”, – сказала Кушнір.
У коментарі журналістам після засідання Тимків зазначив, що точно подаватиме апеляцію.
“На нашу думку, це рішення є несправедливим, ми будемо однозначно подавати апеляцію”, – сказав Тимків.
15 липня суд схвалив рішення про арешт директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа на 60 діб із можливістю внесення застави у 2 млн грн.
18 липня за Тимківа заставу внесла його сестра.