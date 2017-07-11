Суд скасував реєстрацію права власності на будівництво в парку «Знесіння» у Львові

Львівський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва у парку «Знесіння».

Про це 10 липня повідомив військовий прокурор Олег Сенюк, інформує Zaxid.net.

«7 липня Львівський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання заступника військового прокурора Західного регіону України про забезпечення позову. Зокрема, прокуратура до суду подала позов про скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію за комерційною структурою права власності на об’єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці по вул. Довбуша, 15 у м. Львові, що знаходиться в історичному ареалі м. Львова та межує з регіональним ландшафтним парком «Знесіння», ‒ йдеться у його повідомленні.

Також до суду подано клопотання, щоб заборонити комерційній структурі, державним реєстраторам та іншим особам, які мають право реєструвати нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо спірного об’єкта незавершеного будівництва до набрання законної сили рішенням суду за цим позовом.

Таким чином прокуратура намагається завадити ймовірній перереєстрації спірного об’єкта та його реалізації.

Нагадаємо, ТОВ «Архібуд» будує на ділянці на вул. Довбуша, 15 поблизу парку «Знесіння», готель. Хоча будь-які будівельні роботи заборонив Галицький районний суд Львова ухвалою від 21 лютого. А 7 квітня Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір оренди ділянки посеред парку «Знесіння», який міська рада ще 2007 року уклала із компанією «Архібуд».Місцеві мешканці усіляко перешкоджали проводити будь-які роботи на цій ділянці, однак забудовник не зважав ні на їхні протести, ні на рішення суду.