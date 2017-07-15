Суд обрав директору Львівського бронетанкового заводу запобіжний захід у вигляді арешту

Солом’янський районний суд Києва обрав директору держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Про це повідомляє УНІАН.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала призначити Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 28 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

На засіданні суду група депутатів від партії «Блок Петра Порошенка» просила відпустити Тимківа на поруки.

Як повідомлялося, Тимківа та його заступника було затримано вранці 14 липня.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що вищевказаних та ще декількох посадовців було затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати майна.

Встановлено, що службові особи Центрального бронетанкового управління Збройних сил у змові зі службовими особами «Львівського бронетанкового заводу», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запчастин та комплектувальних елементів до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

За даними САП, суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.