Спецслужби підозрюють керівника Яворівського військового полігону у співпраці з розвідкою Росії

Служба безпеки України підозрює керівника Яворівського полігону в співпрації з розвідкою Генштабу Зройних сил Росії. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського райсуду Києва, оприлюдненої в реєстрі судових рішень.

Як йдеться в ухвалі, слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваношго у кримінальній справі про державну зраду. В матеріалах СБУ зазначається, що у 2015-2016 роках «начальник загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Старичах на виконання завдань співробітників Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації вчиняв дії, направлені на надання вказаній іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру».

Прізвище підозрюваного в ухвалі суду не вказано, однак згідно з інформацією на сайті Національної академії сухопутних військ, керівником Яворівського полігону з 2011 року і досі є Ігор Слісарчук.

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