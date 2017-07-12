Сьогодні у зоні АТО загинув військовослужбовець з Львівщини

Сьогодні у зоні АТО загинув 27-річний мешканець Жовкви Володимир Турчин.

Про це у мережі Facebook повідомив депутат Жовківської райради Ігор Муравський.

«12.07.2017 р. близько 05:10 з боку російсько-терористичних військ було здійснено обстріл по позиціях із застосуванням БМП-1, стрілецької зброї. Під час зміни вогневої позиції та переміщення в укриття було поранено сержанта ТУРЧИН Володимира Богдановича, який виконував бойове завдання. Сержант ТУРЧИН В.Б. перебував в бронежилеті та кевларовому шоломі. Було надано першу медичну допомогу. Військовослужбовець доставлений до 65 мобільного шпиталю в/ч пп В2102, де приблизно о 8 год 30 хв 12.07.2017 року від отриманих поранень помер», – написав Ігор Муравський.

Ігор Муравський додав, що Володимир Турчин був сержантом 2-го гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2 гірсько-піхотного батальйону. Призваний 31 травня 2015 року Жовківським РВК Львівської області. Не одружений.

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