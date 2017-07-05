Сміттєві майданчики Львова на 82% очищено від відходів – ОДА

У Львові, станом на ранок 5 липня, очистили 82% переповнених сміттєвих майданчиків міста.

Про це повідомили у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.

Загалом, з 23 червня з переповнених контейнерних майданчиків міста вивезли 5 360 тонн відходів, прибрали – 366 контейнерних майданчиків, що становить 82% від загальної кількості майданчиків, які були переповненими.

Як зазначається у повідомленні, робота з вивезення відходів з міста проводиться у посиленому режимі, також у вихідні дні, із залученням додаткової спецтехніки.