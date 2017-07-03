Синоптики прогнозують спекотний липень із грозами та шквалами

У липні, за прогнозами синоптиків, буде спекотно та можливі зливи, грози і шквали.

Для липня, за прогнозами Українського гідрометцентру, характерна активна грозова діяльність, зливи, град та шквали. В окремі ночі видимість погіршують тумани. Швидке зростання температури повітря, при відсутності опадів, сприяє підвищенню пожежної небезпеки. Нерідко в липні спостерігаються локальні сильні зливи, крупний град та шквали, що завдають суттєвих збитків населенню та господарському комплексу області.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині становить 18,7º тепла, в горах 16º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 83 мм, в Карпатах 124 мм.

Липень – середина календарного літа. На загал, найвищі температури повітря в липні спостерігаються тоді, коли з Середземного моря надходить сухе та жарке повітря. Абсолютний мінімум температури повітря 5 – 6º тепла на рівнині, в горах – близько 1º тепла. Абсолютний максимум температури повітря 33 – 36º тепла.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря коливалась від 17,9° тепла до 21,4° тепла. Місячні суми опадів коливались від 46,0 мм до 188,8 мм.

Найхолоднішим був липень 2008 року з середньою місячною температурою 17,9º тепла, а найтеплішим – липень 2012 року з середньою місячною температурою повітря 21,4º тепла (найтепліший за весь багаторічний період спостережень з 1946 року), при нормі 17,3º.

Найвологішим виявився липень 2011 року з місячною кількістю опадів 188,8 мм (185% від норми), а найсухішим – липень 2013 та 2016 роки з кількістю опадів 46 – 47 мм (45 – 46% від норми), при нормі 102 мм.