Силовиків і владу Львова просять посилити боротьбу із жебрацтвом ромів у місті

Начальника Головного управління поліції у Львівській області Валерія Середу та львівського міського голову Андрія Садового просять посилити боротьбу із жебрацтвом ромів у центрі Львова.

Відповідний запит під час сесії ЛМР 20 липня озвучив депутат від «Укропу» Любомир Босаневич, передає ІА ZIK.

Босаневич підкреслив, що у Львові побільшало людей, які займаються жебрацтвом, багато з них – це роми. Вони зумовлюють виникнення різного роду правопорушень – шахрайства, хуліганства, крадіжок, пограбування. Мешканці постійно скаржаться на відверту антисоціальну поведінку зазначених осіб.

«Ці особи часто втягують у жебрацтво дітей, а за це передбачено позбавлення волі на строк до семи років», – наголосив депутат у своєму запиті.

«Сподіваюсь мер Львова Андрій Садовий, спільно з правоохоронними органами та Муніципальною дружиною докладе максимум зусиль, щоб наше місто залишалось відкритим для світу, а не перетворювалося на відкрите для злочинності», – заявив Босаневич.