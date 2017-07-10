Шахраї посилаючись на вірус Petya.A «розводять» клієнтів «Ощадбанку»

Державний “Ощадбанк” попередив клієнтів про активізацію нової шахрайської схеми, яка пов’язана з атакою вірусу Petya на фінансові установи країни.

Жертвами атаки вірусу Petya.A 27 червня стала третина українських банків.

Як повідомляє прес-служба “Ощадбанку”, шахраї телефонують клієнтам банку і від імені співробітників просять надати їх персональні дані для доступу до персонального рахунку.

«Увага! Нова «легенда» від телефонних шахраїв. Злочинці вирішили скористатись недавньою кібератакою та активізували дзвінки нібито від співробітників банку. Кажуть, начебто бази втрачено, і потрібно надати персональні дані для їх відновлення.

Нагадуємо вам та ще раз офіційно наголошуємо: безпеку та конфіденційність усіх банківських даних, у тому числі клієнтських, збережено; співробітники Ощадбанку ніколи не телефонують клієнтам для отримання персональних даних. Будьте обачні і не продовжуйте розмову! Одразу ж кладіть слухавку і повідомляйте про такий дзвінок Контакт-центр банку за телефоном: 0 800 210 800», – зазначається у повідомленні на офіц3ійному сайті банку.