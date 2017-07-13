СБУ спростувало інформацію, що підозрює керівника Яворівського полігону у зраді

У Службі безпеки України спростували інформацію про те, що керівник Яворівського військового полігону підозрюється у державній зраді.

Як зазначається у повідомленні відомства на сторінці у Facebook, «Служба безпеки України проводить досудове розслідування стосовно посадовця одного з підрозділів ЗСУ Західного регіону. Розслідування відбувається у рамках кримінального провадження за фактом дій, що містять ознаки державної зради. Інформація щодо прізвища фігуранта кримінального провадження, озвучена окремими ЗМІ, не відповідає дійсності».

Як повідомлялося, Служба безпеки України підозрює керівника Яворівського полігону в співпрації з розвідкою Генштабу Зройних сил Росії. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського райсуду Києва, оприлюдненої в реєстрі судових рішень.

Як йдеться в ухвалі, слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваношго у кримінальній справі про державну зраду. В матеріалах СБУ зазначається, що у 2015-2016 роках «начальник загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Старичах на виконання завдань співробітників Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації вчиняв дії, направлені на надання вказаній іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру».

Прізвище підозрюваного в ухвалі суду не вказано, однак згідно з інформацією на сайті Національної академії сухопутних військ, керівником Яворівського полігону з 2011 року і досі є Ігор Слісарчук.