Саакашвілі позбавили громадянства, бо приховав судимість, – джерело

Екс-голова Одеської облдержадміністрації М.Саакашвілі міг втратити громадянство через те, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості. Про це “Українській правді” повідомило джерело в оточенні президента України.

“Він втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав – по ньому кілька тяжких справ у Грузії”, – сказав співрозмовник.

“Міграційна служба вирішила, що Саакашвілі не мав права в Україні отримати громадянство, і анулювала рішення”, – зазначили в коментарі УП.

Нардеп “Народного фронту” і радник глави МВС Антон Геращенко також заявив про позбавлення громадянства Саакашвілі.

“Це зроблено в суворій відповідності із Законом на підставі ст. 21 ЗУ “Про громадянство”. Нещодавно, Генпрокуратура Грузії, передала українській стороні факти, що не були їй відомі під час прийняття рішення про надання Михайлу Саакашвілі громадянства України і які Михайло Саакашвілі навмисно приховав”, – написав він на Facebook, не уточнивши, про які саме факти йдеться.

Геращенко нагадав, що рішення про скасування статусу громадянина ухвалюється у випадку, якщо особа, яка бажає отримати громадянство, Україні надала завідомо неправдиві дані, збрехала, надала фальшиві документи або приховала важливий факт зі своєї біографії.

Раніше ДМС заявила, що президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі. Водночас такого документа досі немає на сайті глави держави.

У прес-службі Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Сам Сааакашвілі наразі перебуває у США. “Українській правді” вдалося зв’язатися із ним, і він пообіцяв оприлюднити офіційну заяву згодом.

Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Як відомо, 17-18 липня президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом у Грузії.

Журналісти неодноразово ставили йому запитання про можливу екстрадицію Саакашвілі.

Спочатку Порошенко заявив, що Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше зазначив, що перевірив цю інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою.

У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його повинні заарештувати.

Все про: Українська політика