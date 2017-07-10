РНБО пропонує реєструвати росіян в Україні, а також ввести біометричний контроль для іноземців

РНБО пропонує запровадити обов’язкову реєстрацію росіян в Україні за місцем їхнього тимчасового перебування.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу у Києві.

“Вводиться вимога про обов’язкову реєстрацію росіян у місті їхнього тимчасового перебування і надання інформації про пересування Україною”, – заявив політик.

Він зазначив, що міністерствам дали відповідні доручення і висловив сподівання, що цю норму реалізують.

Окрім цього, Олександр Турчинов повідомив, що для громадян Росії створять систему попередньої реєстрації для поїздок в Україну.

За його словами, росіянам, які планують їхати в Україну, треба буде заздалегідь зареєструватися і надати дані про себе.

Також росіян стосуватиметься і запровадження Україною біометричного контролю на кордоні. Цей режим має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року.

Турчинов висловив сподівання, що ці заходи посилять безпеку України і допоможуть запобігти проникненню диверсійних груп.

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента ініціює впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України.

Про це повідомляється на сайтіпрезидента.

“Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон”, – цитує прес-служба слова Порошенка.

“Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом”, – сказав Порошенко.

Він висловив впевненість, що підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку у суспільстві.

Порошенко зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО у понеділок Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

“Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей”, – наголосив Петро Порошенко.

За матеріалами Центру інформації про права людини