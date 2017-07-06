Релігійний диспут: Християни вимагають від Facebook додати лайк у вигляді хреста

Християнський активіст зі США розпочав в мережі Facebook компанію із закликом до розробників додати хрест, який символізуватиме лайк.

Про це написав сам Джошуа Фейерштейн на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Еспресо ТВ.

Це стало реакцією на те, що в червні цього року соцмережа додала в якості “лайку” веселковий прапор на честь боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

У Фейерштейна в Facebook 2 мільйона підписників. За тиждень його пост набрав більше 28 тис. лайків та інших реакцій і близько 9,5 тис. перепостів.

В той же час в коментарях до петиції розвернувся справжній релігійний диспут: якщо додати хрест, то за логікою, потрібні і символи інших світових релігій, наприклад півмісяць та зірку Давида.