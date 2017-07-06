Працівники поліції Львова за «бандитські вчинки» постануть перед судом

18 працівникам Залізничного відділу поліції Львова, які входили до злочинного угруповання, яке діяло на головному залізничному вокзалі міста, оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа під час прес-конференції сьогодні, повідомляє Leopolis.news.

Валерій Середа зазначив, що працівники поліції, яким оголосили підозру, вчиняли не службові порушення, а робили «бандитські вчинки».

Як відомо, на початку цього року у Львові викрито угруповання з поліцейських, які на вокзалі били затриманих і вимагали кошти. Під час зібрання доказової бази стало відомо про 20 епізодів злочинної діяльності групи. Було встановлено, що поліцейські, які несли службу на Центральному залізничному вокзалі міста, попередньо змовившись, систематично перевищують службові повноваження – застосовують фізичну силу (погрожують її застосуванням) до осіб, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення.

Крім того, за не притягнення до відповідальності поліцейські вимагали та отримували грошові кошти від затриманих і привласнювали їхні особисті речі. Під час 13 санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання виявлено і вилучено інші кошти, отримані в результаті вимагання: 1 тис. 560 польських злотих, 31 тис. 350 грн, 250 євро, 1 тис. 272 доларів, а також 38 мобільних телефонів, мисливський ніж, набої різного калібру, граната РГД-5, ручний протитанковий гранатомет РПГ-18.