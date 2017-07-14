Порошенко запевнив, що Академію сухопутних військ у Львові не переноситимуть

Жодних трансформацій, реформування чи перенесення львівської Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного не буде.

Як повідомила прес-служба голови держави, на цьому наголосив президент Петро Порошенко держави під час відвідання Львівського бронетанкового заводу в ході робочої поїздки до Львівської області.

«Жодного курсанта, жодного викладача, жодного військового, жодних учбових механізмів ніхто не забере з академії. І не дозволю це зробити, разом з міністром. Нам потрібно більше танкістів. І де, як не у Львові, виховувати не тільки фахівців, але й патріотів?» – заявив президент.

«І в планах не було, не дозволив би це робити, будь-які нападки на львівську академію. Моя позиція, як позиція Верховного Головнокомандувача незмінна – Національна академія Сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного була, є і буде», – додав Порошенко, зауваживши, що заяви про її перенесення не відповідають дійсності.

Зазначимо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що рішення травневої колегії Міністерства оборони про те, щоб перенести зі Львова військові факультети, сприйняли негативно як представники місцевої влади, так і громадські активісти й військовослужбовці.

Львівська облрада відреагувала зверненням на адресу керівників держави, в якому депутати просять не руйнувати академію і не переносити військову підготовку курсантів в інші міста.

”Важливим чинником підготовки майбутніх офіцерів є їхня участь у багатонаціональних навчаннях на Яворівському полігоні за стандартами НАТО. Кількість і якість подібних заходів є найбільшою в державі. Безсумнівно, що це є не тільки суто військовим аспектом, але й сприяє зміцненню обороноздатності держави та підвищенню іміджу України на міжнародній арені. Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що в час продовження українсько-російської війни переведення навіть певної частини підготовки офіцерського корпусу зі Львова до інших військових навчальних закладів є недопустимим”, – йдеться в депутатському зверненні.