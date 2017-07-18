Подорожуючим на замітку: Чорногорія охоплена пожежами, масово евакуюють туристів

Чорногорія охоплена пожежами, масово евакуюють туристів. Через сильний вітер вогонь поширюється з величезною швидкістю.

Як передає UkrMedia з посиланням на місцеве видання RTCG, лісові пожежі, які виникли через сильну спеку, охопили територію на узбережжі Чорногорії.

У селі Бігова (муніципалітет Котор) повністю вигорів пагорб. З населеного пункту евакуювали близько 15 літніх жителів.

З міста Понта Весло (муніципалітет Тіват) евакуювали близько 100 туристів. Евакуація почалася вранці і проводилася за допомогою автомобілів аварійних служб і катерів від мису Весло. У місті вогнем пошкоджено декілька будинків.

Сильні вітри поширили вогонь по півострову Луштіца. Займання поширилося на житлові будинки і зони відпочинку.

В районі міста Тіват в Чорногорії пожежа змусила евакуюватися 300 осіб, серед яких туристи і місцеві жителі. Пожежні намагаються врятувати приватні будинки, але через високу рослинності це зробити дуже важко.

Також стало відомо про спалах на Голом Брду поблизу міста Петровац. Вогонь наблизився до приватних будинків та інших об’єктів на відстань кількох метрів.

Сильна лісова пожежа майже підібрався до міста Сутоморе. Це приблизно в 30 кілометрах від Подгориці. З-за гуcтoгo диму та вогню були евакуйовані пpиблизно 1 тиc. людей з пляжу.

У центрі міста Херцег-Нови палають житлові райони, а туристи буквально рятуються втечею. Влада міста закликала населення приєднатися до бригад для гасіння пожежі.

Пожежні відзначають, що через сильний вітер вогонь поширюється дуже швидко. Рятувальники очікують прибуття додаткової пожежної авіації.

МВС Чорногорії звернулося до ЄС з проханням активувати механізм цивільного захисту для боротьби з пожежами.