ПЛ: Другий тур чемпіонату України відкриють поєдинки у Львові та Одесі

Другий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, матчі якого відбудуться 22-23 липня, відкриють поєдинки в Одесі та Львові.

Зустріч одеського “Чорноморця” та “Сталі” з Кам’янського о 17.00 покаже телеканал “Уніан”, у паралельному матчі на “Арені Львів” у суботу зіграють рівненський “Верес” та “ФК “Олександрія”, повідомляє Укрінформ.

Центральне протистояння футбольної першості, в якому у Харкові 22 липня зійдуться донецький “Шахтар” і київське “Динамо”, о 19.30 транслюватиме “Футбол 1″.

У другий ігровий день туру у неділю, 23 липня, львівські “Карпати” прийматимуть на стадіоні “Україна” полтавську “Ворсклу” (17.00, “2+2″), “Зірка” у Кропивницькому протистоятиме донецькому “Олімпіку” (19.30, “Футбол 1″), а луганська “Зоря” на “Славутич-Арені” у Запоріжжі зустрінеться з ФК “Маріуполь” (19.30, “2+2″).

Турнірне становище після першого туру: “Шахтар” – 3 очки, “Олімпік” – 3, “Динамо” – 3, “Сталь” – 3, “Зірка” – 1, “Карпати” – 1, “Верес” – 1, “Маріуполь” – 1, “Чорноморець” – 0, “Зоря” – 0, “Олександрія” – 0, “Ворскла” – 0.