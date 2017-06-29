«Ощадбанк» відновив роботу відділень і сервісів після кібератаки

Відділення державного «Ощадбанку» сьогодні, 3 липня, відновили роботу у звичайному режимі після масованої кібератаки на українські інформаційні ресурси 27 червня.

Як повідомила прес-служба фінустанови, функціональність сервісів банку повністю відновлено, при цьому основні системи і клієнтські кошти не постраждали.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Експерти допускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.