На Яворівському військовому полігоні знайшли повішеним офіцера, який перебував у розшуку

Військова прокуратура Львівського гарнізону проводить розслідування обставин смерті військовослужбовця, якого 17 липня виявили повішеним в лісосмузі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині).

Про це повідомили у прес-службі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Як зазначається у повідомленні, «17 липня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки виявлено повішеним тіло військовослужбовця, який перебував на навчанні оперативного резерву першої черги від однієї з військових частин Збройних сил України. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено, а причиною загибелі військовослужбовця найбільш ймовірно є скоєння ним самогубства».

За даним фактом призначене службове розслідування. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводяться слідчі дії.

У відомстві також повідомляють, що даний військовослужбовець з 27 березня 2017 року перебував у розшуку, про що було повідомлено Військову прокуратуру Львівського гарнізону та Військову службу правопорядку.