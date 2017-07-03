На території львівської школи виявили саморобний вибуховий пристрій

У Львові на території школи Залізничного району міста виявили підозрілий предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 липня о 19:18 на території СШ № 15, на вул. Патона, 7, на відстані 15 м від будівлі було виявлено підозрілий предмет: газовий балон пропан-бутану 500 г, до якого були примотані елементи живлення від мобільних телефонів з написами “Nokia” та “Samsung”, дві електричні плати, USB шнур, 13 штук корпусів спалахувачів до мисливських патронів.

Спеціалістами вибухово-технічного відділу Львівського експертно-криміналістичного центру МВС України даний предмет було знешкоджено на території школи і взято для дослідження.