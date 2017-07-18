На львівській новобудові з п‘ятого поверху впав робітник

У Франківський відділ поліції 17 липня надійшло повідомлення про те, що близько 13.30 на одному із будівельних майданчиків у Львові травмувався будівельник.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, 35-річний житель Кам’янка-Бузького району, штукатур одного із львівських підприємств, під час виконання робіт з власної необережності впав з висоти п’ятого поверху новобудови. Внаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований в реанімаційне відділення однієї з лікарень. Медики діагностували у нього політравму.

Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.