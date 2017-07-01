На Львівщині затримали вантажівку з партією контрабандного бурштину

На Львівщині сьогодні, 1 липня, працівники митного посту «Краковець» затримали вантажний автомобіль DAF, в якому виявили партію контрабандного бурштину.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, сьогодні водій вантажного автомобіля DAF, мешканець Львівщини, прямував у Польщу через митний пост «Краковець». Для перетину кордону він обрав смугу руху “червоний коридор”. Згідно із товарно-супровідними документами, він перевозив 21 300 кг паливних гранул, які містились у мішках, розташованих на піддонах.

Відправником значився приватний підприємець з Рівненської області, а отримувачем – підприємство в Чехії.

Під час митного контролю автомобіль було скеровано у місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там митники в окремих мішках виявили необроблене каміння бурштину різних розмірів, жовтого та коричневого кольору.

Як зазначили у прес-службі, на даний час митники оглянули вміст мішків з 5 піддонів, загалом в автомобілі 21 піддон. Вже вилучено майже 50 кг бурштину, що з початку року «вже є рекордною кількістю бурштину, який намагалися контрабандним шляхом вивезти з Львівщини за кордон».

«На цей час продовжується розвантаження автомобіля та огляд вантажу. Остаточна кількість та вартість коштовного каміння буде встановлена пізніше», – зазначили у прес-службі відомства.