На Львівщині заповідник «Сколівські Бескиди» поповнився червонокнижними зубрами

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» в Карпатах на Львівщині самки червонокнижних зубрів привели на світ п’ять малюків, повідомляється на офіційному сайті заповідника.

«Зубренята почувають себе добре та не відходять від своєї мами, а ті в свою чергу завжди насторожі і в будь-який час готові захистити своє потомство», ‒ розповів провідний інженер з охорони тваринного світу парку «Сколівські Бескиди» Володимир Піщальник.

Нагадаємо, у природному парку працює Програма підтримки майданської субпопупяції бізона європейського (Bison bonasus L.), запланована на період 2017-2026 рр.

Зараз стадо зубрів налічує 33 особини. Цей заповідник у селі Майдан Дрогобицького району їм вже замалий, адже за 7 років проживання цих червонокнижних тварин їхня популяція збільшилася втричі. Аби продовжити успішний проект з відродження зубрів, екологи хочуть створити ще один заповідник.

В теплу пору року зубри харчуються травою і гіллям, а взимку їх підгодовують сіном, віниками, соломою, кормовими буряками, капустою, концентрованими кормами.

Зазначимо, що зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. На сайті Червоної книги сказано, що станом на 2008 рік в Україні налічували всього близько 200 особин цього виду.

Zaxid.net