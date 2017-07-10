На Львівщині з 10 липня перекрито рух на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі

У зв’язку з просіданням прогонової будови плит перекриття мостового переходу на автомобільній дорозі Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі на км 46+693 в с. Колодруби Миколаївського району, що спричинило аварійну ситуацію, рух автомобільного транспорту з 10 липня буде перекрито повністю.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Об’їзд транспортних засобів буде здійснюватися за маршрутом:

Велика Горожанка (перехрестя автодоріг Т-14-16 та Т-14-25) – Дроговиж – Рудники (автодорога М-06 Київ-Чоп) – Меденичі (Т-14-02 Східниця-Пісочна) та в зворотньому напрямку.

Організація дорожнього руху погоджена з Національною поліцією.