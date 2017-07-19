На Львівщині встановлюють особу чоловіка якого смертельно травмував потяг

На Львівщині 18 липня вантажний потяг смертельно травмував чоловіка.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, о 15:53, с. Семенівка Пустомитівського району на перегоні Глинна Наварія – Щирець Львівської залізниці, машиністом вантажного потягу №2121 було застосовано екстрене гальмування у звʼязку із перебуванням на колії людини.

Наїзду уникнути не вдалося, невідомий чоловік віком близько 45 років отримав важкі травми від яких помер на місці події. Особа загиблого встановлюються.

Затримка руху на даній колії склала близько півтори години.