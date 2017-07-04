На Львівщині відрізали ногу скульптурі солдата і викрали вінок з Пагорба слави

На Львівщині невідомі в ніч з 2 на 3 липня скоїли крадіжки з пам’ятників.

Як повідомив директор ЛКП Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, з меморіального комплексу на Пагорбі Слави, що на вул. Пасічній у Львові, невідомі особи викрали кількаметровий бронзовий вінок.

«Десь вночі чи під ранок з меморіалу на Пагорбі Слави викрали бронзовий вінок. Ми викликали поліцію, приїхала слідчо-оперативна група з Личаківського райвідділу. Там на цьому комплексі є 4 великі пам’ятники трапецієподібної форми. І на них є бронзові віночки. От один з них «демонтували» злодії. Він мав кілька метрів по периметру. Оскільки це відкритий об’єкт, де є фрагменти з бронзи, він постійно був під прицілом злодіїв. Останній раз в жовтні минулого року, тоді теж викрали елементи. Але наразі ніякої інформації про зловмисників немає», – повідомив Михайло Нагай.

Як повідомили у сільській раді села Хмільно Радехівського району, в ніч з 2 на 3 липня невідомі відрізали мідну бляху з ноги скульптури солдата, яка встановлена неподалік від будівлі сільської ради.