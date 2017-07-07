На Львівщині в ІТТ в’язні скаржаться на нестачу хліба

Прокуратурою Львівської області проведено перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення конституційних прав ув’язнених та затриманих, організації їх матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, перевіркою встановлено, що в ІТТ Львівської області виявлено факти не забезпечення в повній мірі ув’язнених хлібом чи хлібобулочними виробами, що підтвердили в’язні під час їх опитування. Лише після втручання прокуратури області дане порушення усунуто. При цьому, керівництву Нацполіції області вказано на необхідність належного забезпечення в’язнів харчуванням. Також, в’язні в камерах не достатньо забезпечені постільними речами, необхідною кількістю столових наборів (посуду) для вживання їжі.

У ході перевірки виявлено й інші порушення конституційних прав в’язнів.