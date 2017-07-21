На Львівщині у шкільному музеї знайшли бойові гранати

В Жидачівське відділення поліції 20 липня надійшло повідомлення від працівниці однієї із сільських рад про те, що в приміщенні музею на території загальноосвітньої школи знаходиться дві гранати, ймовірно – часів Другої світової війни.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції області, правоохоронці попередньо встановили, що напередодні під час виконання земляних робіт на подвір’ї мешканця села було виявлено дві ручні гранати та два металевих осколки таких гранат. Знахідку чоловік передав 88-річному засновнику шкільного музею, колишньому вчителеві історії. Той залишив їх у музеї, а наступного дня повідомив про знайдені боєприпаси сільраду.

Правоохоронці забезпечили охорону місця події, персонал був евакуйований з навчального закладу. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій гранати вилучили та знешкодили.