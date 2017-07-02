На Львівщині у гірській річці втопилося дошкільня

На Львівщині чотирирічний хлопчик втопився у гірській річці неподалік власного помешкання.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 липня до працівників поліції із заявою про зникнення онука звернулася жителька села Новий Турів Турківського району. Жінка повідомила, що хлопчик грався на подвір‘ї будинку, яке розташоване на відстані близько 30 м від берегу гірської річки Писана, і близько 20.00 вона виявила, що малюк зник.

До пошуків дитини залучалися рятувальники, працівники поліції, кінологи, прикордонники, загалом 40 осіб і 8 одиниць техніки, а також більше 50 місцевих жителів.

О 22.00 тіло дитини було виявлено в річці, на відстані близько 1 км від будинку.