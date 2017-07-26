На Львівщині у дитячому таборі отруїлося 11 людей: їли курячі крильця

Дев’ятеро дітей та двоє дорослих з літнього відпочинкового табору потрапили до лікарні із ознаками кишкової інфекції. За попередньою інформацією, діти отруїлись курячими крильцями.

Остаточний вердикт після усіх аналізів стане відомий через декілька днів.

Повідомлення про отруєння 11 осіб надійшло до обласного центру екстреної медичної допомоги о пів на першу ночі, пише zaxid.net.

Інцидент трапився у селі Майдан Жовківського району в дитячому таборі «Білий орел». Усі потерпілі розповіли лікарям, що їли макарони із курячими крильцями.

«З тих, що госпіталізовані, у всіх ознаки гострої кишкової інфекції, тобто люди скаржились хтось на підвищення температури, в когось була нудота, в когось блювота, в когось рідкий стілець. Тобто все це об’єднується під поняттям гостра кишкова інфекція. Запитували, що вони їли, в принципі, всі їли різноманітні страви, але більшість посилаються на те, що споживали курячі крильця смажені», – повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Діток від 8 до 14 років госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. Як зазначають лікарі, стан усіх із позитивною динамікою. Батьки ж прибули навіть із сусідніх областей.

«Подзвонили нам і сказали, що дитина опинилася в лікарні. Так як ми не мали зв’язку, змушені були приїхати сюди до Львова. Ми самі з Нововолинська, але дитина себе почуває зараз нормально», ‒ розповів Віктор Косар, батько дитини.

Окрім дітлахів, до лікарні потрапили ще й двоє виховательок табору.

«До нас поступило двоє хворих. Це двоє молодих дівчат, які поступили первинно в реанімаційне відділення і при полегшені стану переведені до нас на долікування», – розповіла лікар-інфекціоніст Світлана Сельвестр.

Як виявилось, відпочивали діти у комплексі «Чарівні озера». Культурно-освітній центр польської меншини «Білий орел» організував там мовний табір для дітей. Із керівництвом бази нам поспілкуватись так і не вдалося. Нікого не виявилось на місці і у приміщенні «Білого орла». Впродовж дня батьки продовжували забирати дітей із табору.

«Звичайно, неприємно, їдемо забирати дитину, коли віддавали дитину, дуже хороша реклама була, відгуки попередніх були дуже добрі», – зазначила мама дитини Тетяна.

Наразі, Держпродспоживслужба та лабораторний центр працюють у самому таборі, беруть зразки води та їжі. Результати аналізів стануть відомі не раніше як за 4 дні.